Bingöl’de yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı, dağlar beyaza büründü

Bingöl’de sonbahar yağışlarının etkisini sürdürdüğü günlerde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle dağların zirvelerinde etkisini gösteren yağışın ardından yeşil ve sarı tonların hakim olduğu doğa manzaraları yerini beyaz örtüye bıraktı.

Kent merkezinde sonbahar renkleri görülmeye devam ederken, yüksek kesimlerde karla kaplanan dağ zirveleri mevsim geçişinin farklı yüzünü gözler önüne serdi. Aynı kentte sonbahar ve kış manzaralarının bir arada yaşandığı görüntüler, doğanın sunduğu görsel şöleni ortaya çıkardı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır