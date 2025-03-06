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"Binlerce hayat kurtardı" diyerek duyurdu! La Nina'nın ömrü belli oldu: Mart ve mayıs için 'yüzde 60' tahmini

06.03.2025 17:03
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Dünya'yı serinleten hava olayı La Nina için Dünya Meteoroloji Örgütü'nden gündem yaratacak bir açıklama geldi. Aralık 2024'te ortaya çıkan La Nina'nın bu yıl ömrünün ne kadar süreceğine ilişkin son tahmin açıklandı. Bununla birlikte, La Nina'nın tersi sayılan El Nino'nun ömrüyle ilgili de değerlendirme yapıldı.

"Binlerce hayat kurtardı" diyerek duyurdu! La Nina'nın ömrü belli oldu: Mart ve mayıs için 'yüzde 60' tahmini

Hava durumunu en çok etkileyen iki hava olayı La Nina ve El Nino'nun etkilerinin nasıl olacağı tartışılıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) yapılan açıklamaya göre La Nina hava olayının kısa ömürlü olması bekleniyor.

MART VE MAYIS İÇİN 'YÜZDE 60' TAHMİNİ

WMO, La Nina hava olayına ilişkin yayımladığı raporda, mart ila mayısta hava koşullarının nötr koşullara (El Nino ve La Nina koşullarının olmadığı) geri dönme olasılığının yüzde 60 olduğu, bu oranın nisan ila haziranda yüzde 70'e yükseldiği belirtildi.

"KISA VADELİ OLMASI BEKLENİYOR"

Mart-haziran döneminde sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının gelişme olasılığına yer verilen raporda, La Nina hava olayının kısa vadeli olmasının beklendiği vurgulandı.

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"BİNLERCE HAYAT KURTARDI"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino ve La Nina için mevsimsel tahminler ve küresel olarak hava olaylarına ilişkin etkilerinin, erken eylemler için önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Saulo, "Bu tahminler, tarım, enerji ve ulaşım gibi temel sektörler için milyonlarca dolarlık ekonomik tasarrufa dönüşüyor. Bunlar, yıllar içinde afet riskine hazırlık sağlayarak binlerce hayat kurtardı." değerlendirmesinde bulundu.

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EL NİNO ISITIYOR, LA NİNA SERİNLETİYOR

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
el nino
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