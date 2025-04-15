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Bir anda bastırdı! Göz gözü görmedi... 10 metreye kadar düştü

Adana Pozantı’da etkili olan kar yağışı otoyolda görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Bir anda bastırdı! Göz gözü görmedi... 10 metreye kadar düştü

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Adana’nın yüksek rakımlı bölgelerinde de etkili oldu. Birkaç gündür kuzey ilçelerde etkili olan yağış bugün Pozantı ve Akçatekir’in belirli bölgelerinde kar olarak kendini gösterdi. Özellikle Adana-Niğde arasında Pozantı ilçesi sınırlarında kar fırtınası yaşandı.

Otoyolda kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesi kısa süreliğine 10 metre kadar düştü.
Akçatekir çevresinde ise kar hafif etkisini gösterdi.

Bölgede genelinde bugün de yağışların ara ara devam edeceği Çarşamba’dan itibaren sıcaklıkların artmasının beklendiği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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