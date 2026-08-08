Bir anda hızlanan at arabası hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Fatih Caddesi üzeri eski Unpaş mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Ç.P. idaresindeki hafif ticari araç ile bir anda hızlanarak sokak arasından çıkan at arabası çarpıştı.

Kaza sonrası at arabasında bulunan K.D. ile G.G. isimli kadın ve at yaralandı. Yaralı iki vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır