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Bir anda hızlanan at arabası hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da bir anda hızlanarak trafiğe dalan at arabası, hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası at ve at arabası üzerinde bulunan iki kadın yaralandı.

Bir anda hızlanan at arabası hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Fatih Caddesi üzeri eski Unpaş mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Ç.P. idaresindeki hafif ticari araç ile bir anda hızlanarak sokak arasından çıkan at arabası çarpıştı.

Kaza sonrası at arabasında bulunan K.D. ile G.G. isimli kadın ve at yaralandı. Yaralı iki vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Bir anda hızlanan at arabası hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı 1

Bir anda hızlanan at arabası hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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