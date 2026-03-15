Bir bölge için yağış, buzlanma ve çığ uyarısı

Meteorolojiden yapılan değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Erzincan, Bayburt ve çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don olayının etkili olabileceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

