Bir büyükşehir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılabilir! Yakın kaynaklar 'an meselesi' dedi

CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler gündemdeki yerini koruyor. Her gün yeni bir belediyenin adı geçse de bazı başkanlar bunu yalanladı. Ancak son zamanlarda daha önce yalanmasına rağmen AK Parti'ye geçecek iddialarının yer aldığı bir isim dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey... Üstelik kentin iki büyük ilçe belediyesinin de adı bu iddialar arasında yer aldı.

Ufuk Dağ

Belediye başkanlarının AK Parti’ye katılımı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılımıyla birlikte, partiye katılan belediye sayısı 59’a ulaştı. Kulislerde konuşulanlara göre sayı bu dönem 100’e ulaşabilir.

KURULTAY DAVASI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Edinilen bilgilere göre, CHP’den geçiş yapmak isteyen bazı belediye başkanlarının ertelenen kurultay davası sonucuna göre hareket etmek istediği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar partiye gelmesi ihtimaline karşı temkinli adım attıkları öğrenildi.

BOZBEY İSMİ BİR KEZ DAHA GEÇTİ

Öte yandan, AK Parti ile görüşme iddiaları medyaya yansıyan ve bunu yalanlayan bazı CHP’li başkanların AK Parti kurmayları ile temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, her an AK Parti’ye katılacaklar arasında CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gösteriliyor. Ona yakın isimler, Bozbey’in AK Parti ile bir süredir temasları olduğunu ifade etti.

NİLÜFER VE OSMANGAZİ'NİN DE ADI GEÇİYOR

Bozbey’in CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçebileceğini söyleyen kaynaklar, AK Parti’ye katılımın an meselesi olabileceğini ifade etti. Bu durumda AK Parti yönetimindeki büyükşehir belediyesi sayısı 14’e yükselecek. Kulislerde Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da ilerleyen dönemde AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor.

