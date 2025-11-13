Bir dönemin efsanesiydi: Vine, sessiz sedasız geri döndü... Ancak farklı bir isimle!

Son dönemde sosyal platformlarda yapay zekâ destekli videolar hızla yayılırken, internet kültürünün en ikonik kısa video formatlarından biri olan ve içinden birçok fenomen isim çıkartan, bir dönemin efsanesi platform Vine, sessiz sedasız geri döndü ancak farklı bir isimle.

VINE, DIVINE İLE GERİ GELDİ

Vine’ın 6 saniyelik otomatik döngüye giren videolarını geri getirmeyi amaçlayan bir proje olan diVine, Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey’in desteğiyle hayata geçti.

Yeni bir uygulama olan diVine, 100.000’den fazla arşivlenmiş Vine videosuna erişim sağlıyor. TechCrunch'ta yer alan habere göre, bu videolar, Vine kapatılmadan önce oluşturulan eski bir yedekten geri getirilmiş.

Uygulama sadece geçmişe bir yolculuk sunmakla kalmıyor; kullanıcıların profil oluşturmasına ve yeni Vine videoları yüklemesine de izin veriyor. Buna ek olarak, şüpheli yapay zekâ içeriklerini işaretleyip yayınlanmasını da engelliyor.

diVine, iOS ve Android’de diVine.video adresinden indirilebiliyor.

MUSK DA SÖZ VERMİŞTİ

Twitter/X’in mevcut sahibi Elon Musk da Vine’ı geri getirme sözü vermiş, Ağustos ayında şirketin eski video arşivini bulduğunu duyurmuştu.

Ancak şu ana kadar bu konuda bir adım atılmadı.