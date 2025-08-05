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Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: 'O askerleri geçer yine gelirim'

Adana'da hareketli dakikalar yaşandı! 4 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayıp daha sonra kendinden ayrılan kadını otele bir erkekle girerken gören Serkan Tacirlioğlu dehşet saçıp cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde firar eden Tacirlioğlu kadını bir kez daha tehdit etti. Gönderdiği mesajda, "İstersen Suriye’ye git. O askerleri, telleri geçer yine gelirim" diyen firari daha sonra yakalandı.

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: 'O askerleri geçer yine gelirim'

Adana’da 4 yıl önce dini nikahla birlikte yaşarken, kendisinden ayrılan Sara B.’yi (29), başkasıyla otele girerken görünce demir sopayla dövüp, bıçakla yüzünden yaralayan Serkan Tacirlioğlu (45), cezaevinden kaçtı. Sara B.’ye tehdit mesajları göndermeye devam eden Tacirlioğlu, polisin takibiyle yakalanıp cezaevine gönderildi.

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: O askerleri geçer yine gelirim 1

BİR ERKEKLE OTELE GİRERKEN GÖRÜNCE...

Olay, 23 Aralık 2021 gecesi Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde, otelde meydana geldi. Serkan Tacirlioğlu, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Suriye uyruklu Sara B.’yi, takip etti. Tacirlioğlu, bir erkekle otele girdiğini görünce Sara B.’ye saldırdı. Tacirlioğlu, demir sopayla dövdüğü Sara B.’yi, bıçakla yüzünden yaraladı.

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: O askerleri geçer yine gelirim 2

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Sara B., kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Durumu gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sara B.’nin başında beklerken gözaltına alınan Serkan Tacirlioğlu, tutuklandı. Sara B. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: O askerleri geçer yine gelirim 3

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Olayın ardından Serkan Tacirlioğlu’nun ailesi tarafından tehdit edilen Sara B.’nin, şikayetini geri çektiği ve şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği bildirildi. Tacirlioğlu’nun tehditlerini sürdürmesi üzerine Sara B., geçen yıl yeniden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan Tacirlioğlu, tekrar cezaevine gönderildi.

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: O askerleri geçer yine gelirim 4

"O ASKERLERİ TELLERİ GEÇERİM"

Kaldığı açık cezaevinden 21 Temmuz’da kaçan Serkan Tacirlioğlu, cep telefonundan, ‘Sara, belki haberin vardır ama ben yine de söyleyeyim. Cezaevinden firar ettim’ mesajını gönderince Sara B., şoke oldu. Sara B. görüşmek istemediğini söylemesine karşın Tacirlioğlu, ‘Affına sığınıyorum. Otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum’ şeklinde mesaj gönderdi.

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: O askerleri geçer yine gelirim 5

Sara B.’ye sesli mesaj da gönderen Tacirlioğlu, ‘İstersen Suriye’ye git. O askerleri, telleri geçer yine gelirim’ dedi.

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: O askerleri geçer yine gelirim 6

YAKALANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Sara B.’nin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini sürüp, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: O askerleri geçer yine gelirim 7

Mahalleyi ablukaya alan polis, kaçmaya çalışan Tacirlioğlu’nu ara sokakta yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serkan Tacirlioğlu önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı! Cezaevinden kaçtı, yine akıllı durmadı: O askerleri geçer yine gelirim 8
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adana firari
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