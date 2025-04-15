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Bir ilde daha ekmeğe zam

Yozgat’ta 10 liradan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı, 2,5 lira zam yapılarak bugünden itibaren 12,5 liraya yükseltildi.

Bir ilde daha ekmeğe zam
Mustafa Fidan

Yozgat’ta geçen yıl eylül ayında yapılan zam sonrasında girdi fiyatlarının arttığını belirten fırıncıların, ramazan ayı öncesinde talep ettiği zam bugünden geçerli olmak üzere uygulamaya konuldu.

Fırın işletmesi sahipleri, geçen yıl ekmeğe zam yapıldığında 600 lira olan bir torba unun 870 liraya yükseldiğini, elektrik, su, SSK, asgari ücretin artmasıyla birlikte girdilerin de arttığını söyledi. Fırın işletmecilerinin talep ettiği yüzde 35’lik zam yerine ekmeğe yüzde 25, pide ve parmak çöreğe ise yüzde 20 oranında zam uygun bulundu. Yapılan zam ile 210 gram ekmek 10 liradan 12,5 liraya, 12,5 lira olan pide ve yöresel parmak çörek ve simit fiyatı da 15 liraya çıkartıldı. Zam öncesinde 50 lira karşılığında evine 5 ekmek götüren vatandaş, aynı paraya şimdi 4 ekmek götürmeye başladı.

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Zam ekmek ekmek fiyatı
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