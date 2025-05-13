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Bir ili sarsan olay! Evini ve otomobilini yaktı, ardından bir kadını katledip intihar etti

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Dehşete düşüren haberin adresi bu kez Kırklareli oldu. Bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar ekiplere habere verdi. Yanan aracından ilerisinde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Aracını yakan kişinin kadını katledip intihar ettiği belirlendi. Öte yandan aynı şahsın dün gece de evini ateşe verdiği tespit edildi.

Kırklareli'de bir kişi önce evini ve aracını yaktı, daha sonra bir kadını öldürüp intihar etti.

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OTOMOBİL YANGINIYLA ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Demircihalil köyü yakınlarında bir otomobilin yandığını görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler çevrede yaptığı çalışmada araçtan yaklaşık 15 metre ileride 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

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ÖNCE CİNAYET SONRA İNTİHAR

Ekipler yaptıkları incelemede, Hacı T.'nin (60), Aysel S.'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirlendi.

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Cenazeler yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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EVİNİ DE ATEŞE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Hacı T.'nin dün gece Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar yangın Kırklareli
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