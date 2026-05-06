Bir ili sarsan skandal! Çok sayıda sahte doktor yakalandı

Bursa'da sahte doktor operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. 10'unun izinsiz çalıştığı, 7'sinin de doktor olmadığı belirlenen şüphelilerin adreslerinden çok sayıda tıbbi malzeme çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi serbest bırakıldı.

Bursa'da kendilerini 'doktor' olarak tanıtıp, evlerinde yasa dışı sağlık hizmeti veren yabancı uyruklu 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun izinsiz çalıştığı, 7'sinin de doktor olmadığı halde muayene ve müdahale yaptığı belirlenirken, kaçak muayenehanelerden ultrason cihazı ve diş ünitesi çıktı.

EŞ ZAMANLI BASKINLA ÇÖKERTİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte diplomalar kullanarak, herhangi bir yasal yetki ya da izin olmaksızın ikamet adreslerini yasa dışı polikliniklere çeviren şüphelilerin, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ücret karşılığında muayene ve tedavi hizmeti sunduklarını belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Doktor olmadığı halde kendisini 'doktor' olarak tanıtan yabancı uyruklu 7 şüpheli ile sağlık alanında eğitim alan ancak Türkiye’de çalışma izni bulunmadan doktorluk yapan 10 şüpheli yakalandı.

17'Sİ DE SERBEST BIRAKILDI

Aralarında 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 iç hastalıkları uzmanı bulunduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çeşitli tıbbi ekipmanlar ele geçirildi. Kaçak muayenehanelere tedavi amacıyla gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 yabancı uyruklunun bilgisine başvurulurken; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

