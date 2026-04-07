Bir ilimizde kar yağdı, AKOM'dan uyarı geldi! Kış geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği, yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

ERZURUM'DA KAR SÜRPRİZİ

Erzurum'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe ya da okula gitmek üzere evlerinden çıkanlar, lapa lapa yağan karla karşılaştı. Kar yağışı kent merkezi ile Palandöken'de etkili olurken, yaklaşık 15 dakika sürdü.

Öte yandan Meteoroloji Erzurum 12'nci Bölge Müdürlüğü, havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklarla karla karışık yağmurlu geçeceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında geçeceği öngörülen Erzurum'da, yetkililer çığ tehlikesine de dikkat çekti.

AKOM UYARDI

İstanbul için hava durumu uyarısında bulunan AKOM şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da Çarşamba (yarın) günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 17°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların gün ve gün azalarak cuma gününe kadar 10°C’lerin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor."

İstanbul Haftalık Hava Tahmin Raporu

08.04.2026 – ÇARŞAMBA

Min: 7°C Max: 13°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış: 3–7 kg arası

09.04.2026 – PERŞEMBE

Min: 6°C Max: 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış: 3–10 kg arası

10.04.2026 – CUMA

Min: 5°C Max: 9°C

Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

Yağış: 5–15 kg arası

11.04.2026 – CUMARTESİ

Min: 5°C Max: 12°C

Parçalı bulutlu

Yağış beklenmiyor

12.04.2026 – PAZAR

Min: 4°C Max: 14°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

13.04.2026 – PAZARTESİ

Min: 5°C Max: 17°C

Parçalı bulutlu

Yağış beklenmiyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana:Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15

Erzurum:Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15