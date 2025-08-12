HABER

Bir kadın daha 'kıskançlık' bahanesiyle hayattan koparıldı! Tüfekle öldürüp intihara kalkıştı...

Çiğdem Sevinç

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişi 'kıskançlık' yüzünden yol kenarında tartıştığı kadın arkadaşını öldürüp, intihara teşebbüs etti. Saniye saniye görüntülere yansıyan olayda ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolu Anamur ilçesi Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli olduğu öğrenilen şüpheli N.Ş., (40), başka bir araçtan inen kadın arkadaşı Songül P. (38) ile tartıştı. Çıkan tartışmada N.Ş. tüfekle önce kadını vurdu, ardından da aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti.

Bir kadın daha kıskançlık bahanesiyle hayattan koparıldı! Tüfekle öldürüp intihara kalkıştı... 1

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşam belirtisi bulunan çifti ambulans alarak ilk müdahaleyi yaptı. Kadın kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan N.Ş. ise önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Mersin'e sevk edildi.

Bir kadın daha kıskançlık bahanesiyle hayattan koparıldı! Tüfekle öldürüp intihara kalkıştı... 2

SANİYE SANİYE KAYDOLDU

Öte yandan olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde siyah renkli bir araçtan inen kadının yanına kırmızı otomobilde bekleyen erkek arkadaşı gelerek önce tartıştı ardından da tüfekle Songül P.'yi sonra kendini vurması yer aldı.

Bir kadın daha kıskançlık bahanesiyle hayattan koparıldı! Tüfekle öldürüp intihara kalkıştı... 3

Yaşanan trajedik olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir kadın daha kıskançlık bahanesiyle hayattan koparıldı! Tüfekle öldürüp intihara kalkıştı... 4

Bir kadın daha kıskançlık bahanesiyle hayattan koparıldı! Tüfekle öldürüp intihara kalkıştı... 5

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti tüfek
