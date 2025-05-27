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Bir 'Maydonoz Döner' operasyonu daha! 3 ilde 23 kişiye FETÖ'den gözaltı... Aralarında polis, savcı, öğretmen ve diyanet görevlileri var!

Son yıllarda Türkiye'nin birçok noktasında şubeleşen fast food zinciri Maydonoz Döner'in yönetimi, 21 Şubat'ta yapılan operasyon ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken, aralarında şirketin sahiplerinin de olduğu 300'den fazla şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. Şimdi ise Samsun merkezli 3 ilde ‘Maydonoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Bir 'Maydonoz Döner' operasyonu daha! 3 ilde 23 kişiye FETÖ'den gözaltı... Aralarında polis, savcı, öğretmen ve diyanet görevlileri var!
Çiğdem Sevinç

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul’da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği ‘Maydonoz Döner’ işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

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'KRAL DÖNER'E DE SORUŞTURMA

Bu kapsamda Samsun’da bulunan ‘Maydonoz Döner’ ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ‘Kral Döner’ isimli işlemlere yönelik ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı’ soruşturması yürütüldü.

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YA İHRAÇ EDİLMİŞLER YA EMEKLİ OLMUŞLAR: POLİS, ÖĞRETMEN, SAVCI, DİYANET GÖREVLİLERİ...

MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun’un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

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Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Maydonoz Döner
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