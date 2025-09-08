Bir önceki il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kayyum süreciyle ilgili çıkışı merak ediliyordu! Ve açıklama geldi

"Neden bir açıklama yapmıyorsun diye soranlara yanıtımdır" diyerek söze başlayan Canan Kaftancıoğlu, bütün CHP'lileri sağduyuya davet etti.

KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Canan Kaftancıoğlu’nun açıklaması şu şekilde;

“Kıymetli yol arkadaşlarım; Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim; Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz) Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum… “Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar. “ Michalengelo”