Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın ardından Yıldırım’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında daha önce Yıldırım’ın evinde arama yapılmış, dijital materyallerine el konulmuştu.
Yıldırım hakkındaki adli sürecin, soruşturma dosyası kapsamında devam ettiği belirtildi.
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