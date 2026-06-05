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Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Mehmet Hazar Gönüllü

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın ardından Yıldırım’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

EVİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce Yıldırım’ın evinde arama yapılmış, dijital materyallerine el konulmuştu.

Yıldırım hakkındaki adli sürecin, soruşturma dosyası kapsamında devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar
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