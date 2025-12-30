HABER

Birçok otomobilde standart haline gelen özellik Çin'de yasaklanıyor

Son yıllarda birçok elektrikli araç modelinde standart haline gelen, geri çekilebilir ve yalnızca elektrikle çalışan (kapıya gömülü) gizli kapı kolları, Çin hükümetinin radarına takıldı. Güvenlik gerekçesiyle alınan ve 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, başta Tesla olmak üzere tüm elektrikli araç üreticilerini kapsıyor. İşte o kritik kararın perde arkası...

Enes Çırtlık

Çin, güvenlik gerekçesiyle geri çekilebilir ve yalnızca elektrikle çalışan kapıya gömülü kapı kollarını yasaklamaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, Tesla başta olmak üzere Çin’de satış yapan tüm elektrikli araç üreticilerini kapsıyor.

BİRÇOK ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELİNDE STANDART HALİNE GELDİ

Tesla tarafından popüler hale getirilen elektrikle çalışan ve kapıya gömülü (gizli) kapı kolları, son yıllarda birçok elektrikli araç modelinde standart tasarım unsuru haline geldi. Ancak otomobil üreticilerinin Çin pazarında faaliyet göstermeye devam edebilmesi için bu tasarım yaklaşımını değiştirmesi gerekecek.

MEKANİK AÇMA MEKANİZMASI ZORUNLULUĞU

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni taslak düzenlemeye göre, ülkede satılan 3,5 tonun altındaki tüm araçlarda hem iç hem de dış kapı kollarının mekanik bir acil durum açma mekanizmasına sahip olması zorunlu olacak. Düzenleme, geri çekilebilir ve yalnızca elektrikle çalışan kapı kollarını fiilen yasaklıyor. Kuralların 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Birçok otomobilde standart haline gelen özellik Çin de yasaklanıyor 1

GÜVENLİK GEREKÇESİ ÖNE ÇIKTI

Birçok elektrikli araçta mekanik açma mekanizması bulunsa da, kaza anlarında araç sahiplerinin bu mekanizmayı bulamadığı ya da çalıştıramadığı çok sayıda olay kayıtlara geçti.

BYD DAHİL ÇİN PAZARINDAKİ TÜM ÜRETİCİLERİ KAPSIYOR

Çin’in planladığı yasak, ülkede faaliyet gösteren tüm elektrikli araç üreticilerini etkileyecek. Buna, Çin merkezli üreticilerden BYD de dahil. Ancak düzenlemeden en fazla etkilenmesi beklenen şirketin Tesla olduğu değerlendiriliyor. Tesla’nın tüm mevcut modellerinde geri çekilebilir kapı kolları kullanılıyor.

Bu durum, Tesla’nın Çin pazarında satışlarını sürdürmek istemesi halinde, yaklaşık bir yıl içinde farklı bir kapı kolu tasarımıyla üretime geçmesi gerektiği anlamına geliyor. Çin, Tesla için hem büyük bir üretim merkezi hem de kritik bir satış pazarı konumunda bulunuyor.

ABD’DE DE İNCELEME ALTINDA

Tesla’nın kapı kollarına yönelik güvenlik tartışmaları Çin ile sınırlı değil. ABD düzenleyicileri, batarya gücünün düşmesi nedeniyle araçlarına binemeyen ya da araçlarından çıkamayan kullanıcıların yaptığı bildirimler üzerine Tesla’nın gömme elektronik kapı kollarını incelemeye aldı.

Bazı vakalarda, ilk müdahale ekiplerinin Tesla araçlarında mahsur kalan çocuklara ulaşabilmek için camları kırmak zorunda kaldığı bildirildi. Bu olaylar, geri çekilebilir kapı kollarının acil durumlarda erişilebilirlik ve güvenlik açısından yeterli olup olmadığına dair tartışmaları ABD’de de yeniden alevlendirdi.

Çin’de planlanan düzenlemenin ve ABD’de yürütülen incelemelerin, önümüzdeki dönemde küresel otomotiv tasarımlarında daha geleneksel ve mekanik kapı kolu çözümlerine dönüşü hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Çin Araç Otomobil elektrikli araç araba elektrikli elektrikli araba elektrikli otomobil kapı kilidi
