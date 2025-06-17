HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Birlikte yaşadığı kadını darbetti, fenalaşınca hastaneye kaldırdı

Samsun'da birlikte yaşadığı kadını kıskançlık yüzünden darbederek ağır yaralayan şahıs, yaralı kadını 2 gün sonra fenalaşınca hastaneye kaldırdı.

Birlikte yaşadığı kadını darbetti, fenalaşınca hastaneye kaldırdı
Melih Kadir Yılmaz

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G.(41), alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskandığı ve birlikte yaşadığı S.T. (44) adlı kadını darbetti. Olaydan 2 gün sonra sabaha karşı fenalaşan S.T. adlı kadın, K.G. tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen S.T. tedavi altına alınırken, K.G. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan K.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyadin'de dolu yağışıDiyadin'de dolu yağışı
Kulu’da elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralıKulu’da elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Samsun darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
25 kiloya düştü! Tedaviyi reddedince vasi istenmişti... Üzen haber geldi

25 kiloya düştü! Tedaviyi reddedince vasi istenmişti... Üzen haber geldi

'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu

'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

İsrail-İran savaşı büyüyor! Bu kez ATM'ler çöktü...

İsrail-İran savaşı büyüyor! Bu kez ATM'ler çöktü...

Motorin 50 lirayı aştı, Özgür Özel kendini tutamadı! Kürsüyle bidonla çıktı: İğneden ipliğe zam gelecek

Motorin 50 lirayı aştı, Özgür Özel kendini tutamadı! Kürsüyle bidonla çıktı: İğneden ipliğe zam gelecek

1000 vaka ve 50'ye yakın ölüme neden oldu!

1000 vaka ve 50'ye yakın ölüme neden oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.