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  4. Bisikletleriyle dünya turuna çıktılar! Tipiye yakalanan Fransız çift tünele sığındı

Bisikletleriyle dünya turuna çıktılar! Tipiye yakalanan Fransız çift tünele sığındı

04.03.2025 21:26
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Van'a 90 kilometre uzaklıktaki 2 bin 750 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde dün aniden bastıran tipiye yakalanan Fransız çift Quentin Oustelandt (31) ve Zoë Lepilleur (28), tünele sığınarak hayata tutundu. Bisikletleriyle dünya turuna çıkan ve şu ana kadar 5 ülke gezip, Türkiye'de de 14 kenti gezerek 8 bin kilometre yol kat eden çift, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.

Bisikletleriyle dünya turuna çıktılar! Tipiye yakalanan Fransız çift tünele sığındı

Fransa’dan 7 ay önce bisikletleriyle yola çıkan Güney İtalya, Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan´ı geçip Kazakistan üzerinden Türkiye´ye giriş yapan Fransız çift Quentin Oustelandt ve Zoë Lepilleur, Edirne, Lüleburgaz, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Bodrum, Fethiye, Antalya, Göreme (Kapadokya) , Antep, Urfa, Diyarbakır, Mardin üzerinden Hakkâri'ye geldi. Şuna kadar 8 bin kilometre yol kat eden çift, dün havanın güneşli olması nedeni ile Van' a doğru yola çıktı.

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Bisikletleriyle Van'a 90 kilometre uzaklıktaki 2 bin 750 rakımlı Güzeldere Geçidi'ne ulaşan çift, burada aniden bastıran tipiye yakalandı. Zor anlar yaşayan çift, yanlarında taşıdıkları karayolları kıyafetlerini giyip tünele sığındı. Bir süre tünelde kalan çift, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.

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'DÜNYA TURU HEDEFİMİZ 20 BİN KİLOMETRE'

Quentin Oustelandt ve Zoë Lepilleur, Iğdır, Kars ve Ardahan üzerinden Ermenistan, daha sonra da İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve dünyanın en yüksek yolu olan 5 bin metre yüksekliğindeki 'Pamir otoyolu' üzerinden Kazakistan'a gideceklerini söyledi.

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Dünya turlarını 20 bin kilometre ile tamamlamak istediklerini söyleyen Çift, "Amacımız hızlı gitmek değil, güzel yerleri ve her şeyden önce günümüz dünyasını oluşturan güzel insanları ve kültürleri keşfetmek. Ulaşım aracı olarak bisikleti seçtik. Çünkü arabanın aksine doğaya ve insanlara yakın kalarak verimli bir şekilde ilerlememizi sağlıyor. Harcadığımız çaba büyük, ama aldığımız keyif çok daha büyük. Ekolojik nedenlerle uçmaktan kaçınmak için Rusya´daki Transiberian üzerinden trenle döneceğiz. Hava durumuna bağlı olarak günde 50 ila 100 km arasında yol kat ediyoruz. Genellikle sahillerde, göl kenarlarında, dağların tepelerinde, ormanlarda vs. çadırlarda uyuyoruz, her zaman muhteşem yerlerde. Son haftalarda, sıfırın altındaki sıcaklıklarda, bizi gecelemek için misafir eden aileler tarafından memnuniyetle karşılandık. Bu, yerel halkla tanışmak, yerel yemekleri tatmak ve sohbet etmek için harika bir fırsat. Bazen yağmur yağıyor, bazen hava çok sıcak, bazen de çok soğuk oluyor. Aşırı hava koşullarından kaçınmaya çalışıyoruz ama bu her zaman mümkün olmuyor. Bu yüzden dirençliyiz" diye konuştular.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa bisiklet
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