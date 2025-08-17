HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bisikletleriyle Türkiye turu yapan Kanadalı ikili Karapınar’da

Kanadalı iki arkadaş, Avukat Philipe ve üniversite danışmanı Marjorie, Türkiye’yi bisikletle gezmeye çıktı.

Bisikletleriyle Türkiye turu yapan Kanadalı ikili Karapınar’da

Kanadalı iki arkadaş, Avukat Philipe ve üniversite danışmanı Marjorie, Türkiye’yi bisikletle gezmeye çıktı. 5 Ağustos’ta başladıkları ve 1 Eylül’de sona erecek 1 aylık Türkiye turu kapsamında Konya’nın Karapınar ilçesine gelen ikili, gördükleri misafirperverlik karşısında adeta büyülendiklerini dile getirdi.

Türkiye’yi uzun zamandır merak ettiklerini ve birkaç yıl önce bu geziyi planlamaya başladıklarını belirten Philipe ve Marjorie, bu seyahatin sadece turistik bölgelerle sınırlı olmadığını, asıl amaçlarının Türkiye’nin otantik kültürünü ve yerel insanlarını tanımak olduğunu vurguladı. İnsanlarla sohbet ettiklerini ve kendilerini evlerine davet edip yemekler ikram edildiğini belirten Marjorie, "Sanırım bu kadar sıcak karşılama dünyada başka hiçbir ülkede mümkün değil" dedi. Philipe ise Türkiye’deki doğa çeşitliliğine hayran kaldıklarını dağlar, kaya oluşumları, Karapınar’daki çöl benzeri yollar, uçsuz bucaksız tarım arazilerinin etkileyici olduğunu bu güzellikleri tüm arkadaşlarına anlatacaklarını söyledi.

Bisikletleriyle Türkiye turu yapan Kanadalı ikili Karapınar’da 1

Bisiklet yolculukları sırasında bazı teknik sorunlarla karşılaştıklarını söyleyen ikili, Türk halkının yardımseverliği ve nezaketi sayesinde hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti. Philipe, "Sürücüler motosikletlilere karşı çok saygılı. Türk halkı şimdiye kadar gezdiğimiz ülkeler arasında en misafirperver olanı" şeklinde konuştu.

Kanadalı dostlar, Türkiye turunu tamamladıktan sonra ülkelerine döneceklerini ancak bu eşsiz deneyimi ömür boyu unutmayacaklarını söyledi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katılacakCevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katılacak
Bakan Yerlikaya: "İstanbul’da 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"Bakan Yerlikaya: "İstanbul’da 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"

Anahtar Kelimeler:
Kanada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.