Bisikletleriyle Türkiye turu yapan Kanadalı ikili Karapınar’da

Kanadalı iki arkadaş, Avukat Philipe ve üniversite danışmanı Marjorie, Türkiye’yi bisikletle gezmeye çıktı. 5 Ağustos’ta başladıkları ve 1 Eylül’de sona erecek 1 aylık Türkiye turu kapsamında Konya’nın Karapınar ilçesine gelen ikili, gördükleri misafirperverlik karşısında adeta büyülendiklerini dile getirdi.

Türkiye’yi uzun zamandır merak ettiklerini ve birkaç yıl önce bu geziyi planlamaya başladıklarını belirten Philipe ve Marjorie, bu seyahatin sadece turistik bölgelerle sınırlı olmadığını, asıl amaçlarının Türkiye’nin otantik kültürünü ve yerel insanlarını tanımak olduğunu vurguladı. İnsanlarla sohbet ettiklerini ve kendilerini evlerine davet edip yemekler ikram edildiğini belirten Marjorie, "Sanırım bu kadar sıcak karşılama dünyada başka hiçbir ülkede mümkün değil" dedi. Philipe ise Türkiye’deki doğa çeşitliliğine hayran kaldıklarını dağlar, kaya oluşumları, Karapınar’daki çöl benzeri yollar, uçsuz bucaksız tarım arazilerinin etkileyici olduğunu bu güzellikleri tüm arkadaşlarına anlatacaklarını söyledi.

Bisiklet yolculukları sırasında bazı teknik sorunlarla karşılaştıklarını söyleyen ikili, Türk halkının yardımseverliği ve nezaketi sayesinde hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti. Philipe, "Sürücüler motosikletlilere karşı çok saygılı. Türk halkı şimdiye kadar gezdiğimiz ülkeler arasında en misafirperver olanı" şeklinde konuştu.

Kanadalı dostlar, Türkiye turunu tamamladıktan sonra ülkelerine döneceklerini ancak bu eşsiz deneyimi ömür boyu unutmayacaklarını söyledi.

