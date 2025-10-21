HABER

Bitlis merkezli 7 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu

Bitlis merkezli Ankara, İstanbul, Gaziantep, Batman, Siirt ve Şırnak’ta düzenlenen eş zamanlı ’tefecilik’ operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bitlis merkezli 7 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’müzce, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’tefecilik’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda Bitlis merkezli, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 29 şüpheliye yönelik 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli gözaltına altına alınırken, 4 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi" denildi. 3 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklanırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 24 adet 9 mm tabanca fişeği, çok sayıda çek, senet, bono, tapu, adi sözleşme ele geçirildi.

Bitlis
