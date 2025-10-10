HABER

Bitlis'te metruk binalar yıkılıyor

Bitlis kent merkezinde Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından, uzun süredir kullanılmayan ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan metruk binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Bu çalışmalarla hem vatandaşların güvenliği sağlanıyor hem de şehrin tarihi dokusu daha görünür hale getiriliyor.

Bitlis'te metruk binalar yıkılıyor

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bitlis'in tarihi ruhunu koruyarak modern yaşamla buluşturmak en önemli hedefimizdir. Şehrimizin her taşı ve her sokağı geçmişin izlerini barındırıyor. Biz de bu değerleri geleceğe taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Kent merkezinde gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde, vatandaşlarımız hem daha güvenli hem de estetik yaşam alanlarına kavuşmaktadır. Bitlis Belediyesi olarak, şehrimizin tarihine sahip çıkmaya ve vatandaşlarımız için daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir Bitlis inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

