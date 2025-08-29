HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis'te rütbe terfi töreni düzenlendi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığında "2025 yılı rütbe terfi töreni" gerçekleştirildi.

Bitlis'te rütbe terfi töreni düzenlendi

Valiliğin Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ahmet Karakaya'nın katılımıyla İl Jandarma Komutanlığında "2025 yılı rütbe terfi töreni" düzenlendi.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kıdemli albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden ve İl Jandarma Komutanı olarak atanan Barış Soyal'e yeni rütbesini takdim etti.

40 jandarma personelinin de yeni rütbelerini aldığı törende konuşan Karakaya, milletin emaneti olan kutsal üniformayı onurla taşıyan jandarma personelini tebrik etti.

Karakaya, "Vatanın bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna görev yapan sizleri yürekten selamlıyorum. Yeni rütbeleriniz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldıVatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltıKüçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Kritik teması Kremlin duyurdu

Kritik teması Kremlin duyurdu

“Tarihin ilk ChatGPT cinayeti” Annesini ve kendini öldürdü

“Tarihin ilk ChatGPT cinayeti” Annesini ve kendini öldürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.