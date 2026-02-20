HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis'te tefecilere operasyon! Tutuklandılar

Bitlis'te tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bitlis'te tefecilere operasyon! Tutuklandılar

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkez ile Güroymak ilçesinde tefecilik suçuna karışan 22 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 1 av tüfeği ve 4 dolu kartuş, 1 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 24 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ile çok sayıda çek- senet ve adi sözleşme ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 4 şüpheli, salıverildi. Hakim karşısına çıkan 18 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Litvanya’da 16 yaş altındakilere sosyal medya sınırlaması uygulanması önerildiLitvanya’da 16 yaş altındakilere sosyal medya sınırlaması uygulanması önerildi
Terörsüz Türkiye raporu yayımlandıTerörsüz Türkiye raporu yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.