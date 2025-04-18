Bitlis'te tır kazası! Virajı alamayınca devrildi: 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz ilçesi Gabanlar mevkisinde bulunan Seyri Cevaz Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ATG 118 plakalı tırın, virajı alamayıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tesiste bulunan çalışanlar ve müşteriler hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek araçta bulunan yaralıların çıkarılmasına yardımcı oldu.

"VİRAJI ALAMAYAN TIRIN YAN YATTIĞINI GÖRDÜK"

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayı gören tesis sahibi Gıyas Biçer, "İşletmemizde çalıştığımız esnada yüksek bir gürültü duyduk. Derhal çalışanlarımızla birlikte olay yerine koştuk. Virajı alamayan tırın yan yattığını gördük. 112 Acil Servis ve ilçe emniyet birimlerine bilgi verdik. Ardından olay yerinde güvenlik tedbirlerini alarak yaralıların araçtan çıkarılmasına destek olduk" dedi.

(İHA)