HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis’teki 89 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Bitlis'te Tatvan Devlet Hastanesi'nde 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören astım ve hipertansiyon hastası 89 yaşındaki kadın, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bitlis’teki 89 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Astım ve hipertansiyon, hastalığı bulunan yaşlı kadın, 26 Ağustos'ta Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. Doktorlar tarafından yapılan muayenenin ardından yoğun bakıma alınan kadının, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevkine karar verildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş'ın koordinasyonuyla hasta kadın, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Güzeltaş,"Sevk sürecinde emeği ve katkısı bulunan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, 112 Acil Sağlık ekiplerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hastamıza acil şifalar diliyorum" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralıHavalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralı
Siirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulunduSiirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.