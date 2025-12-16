HABER

Bitlis’te bahis operasyonu: 46 kişi tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 ilde eş zamanlı düzenlenen bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 46 kişi tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona 303 personel katıldı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara ait banka hesaplarını satın alarak bu hesaplar üzerinden ’yasa dışı bahis’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından elde edilen gelirleri aklamaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bitlis merkezli 9 ilde 303 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yaklaşık 608 milyon TL işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Operasyon kapsamında 8’i cezaevinde olmak üzere toplam 62 şüpheli yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 46’sı tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari durumda bulunan örgüt liderlerinden Ö.K. isimli şahıs ise İstanbul’da yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilirken, şüphelilerin yönettiği toplam para hacminin 607 milyon 790 bin 575 TL olduğu tespit edildi.
Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, Bitlis ve çevresinde vatandaşların huzur ve güvenliği için yasa dışı bahis, suç örgütleri ve kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bitlis
