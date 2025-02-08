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  4. Bıyıklarını kesip yer değiştiriyor... Taktiği pes dedirtti! Bayılma numarasıyla para toplamış

Bıyıklarını kesip yer değiştiriyor... Taktiği pes dedirtti! Bayılma numarasıyla para toplamış

08.02.2025 16:13
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.02.2025 16:13
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Esenyurt'ta çeşitli noktaları kendine mesken edinen simit tepsisi ile dolaşan bir şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. Bir vatandaşın o anları kayda alması üzerine sahtekar simitçinin oyunu ortaya çıktı. Şahıs tanınmamak için bıyıklarını keserek başka başka lokasyonlarda bayılıyor ve insanlardan para topluyor.

İstanbul Esenyurt'ta simit satan bir şahıs, bayılma videolarıyla sosyal medyada gündem oldu. Simitçinin bayılma numarası yaparak kendini acındırıp vatandaşlardan para topladığı anlaşıldı. Kendini yere atan simitçi bir de üstüne kriz geçiriyor taklidi yaptı.

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SÜREKLİ FARKLI YERDE BAYILIYOR

Bayılma numarası yaptığı anlaşılan simitçi sosyal medyada infial yarattı. Vatandaşların duygularını istismar edip para koparmaya çalışan simitçi, bu kez bir minibüste kendini yere attı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

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SOSYAL MEDYADA VİDEONUN ALTINA GELEN BAZI YORUMLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU:

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Anahtar Kelimeler:
Simitçi Esenyurt dolandırıcı sahtekar ikili
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