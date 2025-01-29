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'Bizim iktidarımızda bunlar yaşanmamalı' Bolu faciası sonrası AK Partililer gündeme getirdi: Özelleşmesi gündemde

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2025 06:22
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Türkiye'de derin izler bırakan Kartalkaya'daki facianın etkileri devam ediyor. AK Parti'nin MKYK'sının da ana gündem maddesi olan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim iktidarımızda bunlar yaşanmamalı' ifadelerini kullanırken bazı AK Partililer otel denetimlerinin kalitesinin artması için özelleşmesi gerektiğini savundu. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ise merakla bekleniyor.

'Bizim iktidarımızda bunlar yaşanmamalı' Bolu faciası sonrası AK Partililer gündeme getirdi: Özelleşmesi gündemde

AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında ana gündem Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası oldu. Toplantıda, Adalet, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları kapsamlı sunum yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otelin 1970’lerden bugüne kadarki ruhsat/tadilat işlemleri ile işletmeye dair hukuki durumunu kronolojik sıralamaya göre anlatırken, Turizm Bakanı Ersoy, itfaiye raporu ve denetim süreçlerindeki bakanlığın görev ve sorumluklarını, Çalışma Bakanı Işıkhan ise konunun iş güvenliği kısmi ile ilgili hukuki boyutları aktardı.

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"HERKES CEZASINI ÇEKECEK"

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunumları dinledikten sonra denetimlerin artırılması talimatı vererek “Meseleyi siyasete alet etmiyoruz. Kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulacak. Sorumlular bizim arkadaşımız dahi olsa gereğini yapacağız. Herkes cezasını çekecek” dedi.

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"BİZİM İKTİDARIMIZDA BUNLAR YAŞANMAMALI"

Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçen şahıslar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan “Bu vicdansızlıktır. Batı’da olduğu gibi insanlar değerlerini kaybetmemeli, vicdansızlaşmamalı. Özellikle bizim iktidarımızda bunlar yaşanmamalı. Şöhret, para ya da başka şeyler uğruna değerler ayaklar altına alınmamalı” diye konuştu.

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ÖZEL SEKTÖR ÖNERİSİ: DIŞ DENETİME AÇILMALI

Öte yandan, Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre toplantıda bazı MKYK üyeleri, otellerin denetim mekanizmasındaki kaliteyi artırmak için denetimin kamudan çıkarılarak özel sektöre devredilmesi önerisinde bulundu. Bazı MKYK üyeleri de yeminli yapı denetim firmalarına bu işin devredilebileceği, bina inşa sürecinde bu firmaların birçok sorumluluk aldığını, aykırı hareket edenlere ağır müeyyideler uygulandığını kaydetti. Bir MKYK üyesi ise “Eskiden araç bile görülmeden sadece ruhsata bakılarak araç muayeneleri yapılırdı. Ne zaman bu işi devletin sırtından çıkardık, kaliteyi artırdık, sorun çözüldü. Oteller konusunda da bu uygulanmalı. Dış denetime açılmalı” ifadelerini kullandı.

Bolu faciası sonrası denetim önerileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Evet, özel sektöre devredilmelidir.
17.2% (443 oy)
Hayır, denetim kamuda kalmalıdır.
64.9% (1677 oy)
Özel sektöre devredilmesi durumunda daha iyi sonuçlar alınabilir.
14.7% (380 oy)
Hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.
3.2% (82 oy)
Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Recep Tayyip Erdoğan Özel sektör
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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Haberleşme ile uğraşmayalım özelleştirelim, Madencilikle uğraşmayalım Özelleştirelim, Liman İşletmesi ile uğraşmayalım özelleştirelim, Hastaneler ile uğraşmayalım yap işlet sat şeklinde özelleştirelim. Tamam da her yer özelleşince siz ne yapacaksınız.
@reccak vergi toplayacak.
Denetim birimleri denetleyecekleri yerlerde sunulacak ikramları hiçbir şekilde kabul etmemeliler. İhtiyaç duyduklarında kendileri bedellerini ödemeli.
Denetimsizlik dahada artacak aynyn gıda sektöründe olduğu gibi yok motor kW gücü bunun altında olanlar gıda mühendisi ve teknikeri çalıştırmayacak dediler herşey merdiven altı oldu devlete mühendisler odası parayı devlet gıda sektöründen gelen parayı havuza alsın denetim yapacak mühendislerin parasını devlet havuzdan ödesin patrin vermesin o zaman üç maymun olur dediler akp kulak tikadi simdide bu konuda her türlü üç kagida davet çıkarıyorlar.
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