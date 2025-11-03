HABER

Blok zincir tabanlı kimlik sistemi nedir, nasıl çalışır?

Blokzincir teknolojisi, günümüzdeki dijital ortamlarda maliyetleri azaltma, işlem hızını artırma ve veri güvenliğini güçlendirme konularında büyük bir potansiyele sahiptir. Bu teknoloji özellikle finans kurumları, sağlık kuruluşları, kurumsal işletmeler ve kamu hizmetleri gibi geniş bir yelpazedeki sektörlerde oldukça etkili niteliktedir. Peki, blok zincir tabanlı kimlik sistemi nedir, nasıl çalışır?

Defne Vera Şahin

Blok zincir tabanlı kimlik sistemleri çağımızdaki kimlik yönetimi süreçlerini daha güvenli ve şeffaf hale getirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Geleneksel kimlik yönetimi kişilerin sistemlere erişebilmesi için karmaşık bir yapıya sahiptir. Fakat bu süreçler genellikle merkezi yapılara dayandığından kimlik hırsızlığı, veri sızıntısı ve dolandırıcılık gibi risklere karşı savunmasız kalabilmektedir. Bu noktada blok zincir tabanlı kimlik sistemi kavramı devreye girer.

Blockchain kimlik sistemi nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin her alana sirayet etmesiyle beraber kimlik yöntemi konusu oldukça önemli duruma gelmiştir. Bu noktada kimlik yönetimi sadece fiziksel belgelerle sınırlı değildir. Bu süreç çevrimiçi ortamda da güvenli ve doğrulanabilir bir yapıya ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu noktada blockchain ya da blok zincir teknolojisi kimlik yönetim sistemlerini şekillendiren bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Blok zincir tabanlı kimlik sistemi bireylerin kimlik bilgilerini merkezi olmayan ve güvenli bir ortamda saklamalarını sağlar. Web3 güvenliği kapsamında doğruluk, gizlilik ve kontrolün kullanıcıya verilmesini amaçlar.

Blok zincir dağınık bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı ağdaki tüm katılımcılar arasında paylaşılan ve birbirine bağlı “bloklar” halinde organize edilmiştir. Her blok kendisinden önceki blok ile kriptografik olarak bağlantılıdır. Bu sayede değiştirilemez bir kayıt zinciri oluşturur. Bu yapı verilerin manipüle edilmesini ya da sahte bilgilerin sisteme eklenmesini neredeyse imkansız hale getirir.

Blok zincir tabanlı kimlik sistemlerinde kullanıcıların kişisel verileri tek bir merkezi otoriteye bağlı kalmadan saklanır. Kullanıcılar kendi kimlik bilgilerinin hangi kısmını paylaşacaklarına kendileri karar verir. Örneğin bir online işlem sırasında sadece yaşını ya da ülkesini doğrulamak isteyen kişi diğer kişisel bilgilerini gizli tutabilir.

Blok zincir tabanlı kimlik sistemleri sadece internet servisleriyle sınırlı değildir. Günümüzde devlet hizmetlerinden finans sektörüne, sağlık sistemlerinden eğitim alanına kadar pek çok alanda kullanılabilir. Sistemin işleyişi ise şu adımları içerir:

1. Digital ID (Dijital kimlik) oluşturma

Kullanıcı kimlik bilgilerini sisteme kaydeder. Bu bilgiler kriptografik yöntemlerle şifrelenir ve blok zincire eklenir.

2. Doğrulama ve yetkilendirme

Bir servis sağlayıcı kullanıcının kimliğini doğrulamak istediğinde blok zincirdeki doğrulanabilir kayıtlarla kontrol yapar. Bu işlem esnasında kullanıcının verileri üçüncü taraflarca okunamaz sadece doğrulama işleme gerçekleştirilir.

3. Gizlilik ve kontrol

Kullanıcılar sistemde kayıtlı olan kimlik verileri üzerinde tam kontrol sahibidir. Merkezi otoritelerin müdahalesine gerek olmadan kimlik bilgileri doğrulanabilir.

4. Süreklilik ve izlenebilirlik

Blok zincir teknolojisi sayesinde kimlik kayıtları değiştirilemez ve şeffaf bir şekilde izlenebilir. Her doğrulama ya da güncelleme işlemi zincire yeni bir blok olarak eklenir.

