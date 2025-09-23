HABER

BM'de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi

Dünya liderleri BM'deki Gazze zirvesinde bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yana yana oturdu. Trump toplantının açılışında yaptığı açıklamada "Bu benim en önemli toplantım" ifadelerini kullandı.

Recep Demircan

Dünya liderleri ABD'deki BM Genel Kurulu'nda bir araya geldi. Toplantıda söz alan liderler, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkatleri çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada "Bütün dünya liderlerine sesleniyorum; gün bugündür, gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür" ifadelerini kullandı.

GAZZE TOPLANTISI

Liderlerin açıklamasının ardından BM'de Gazze konulu toplantıya geçildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTIM"

Trump toplantının açılışında "Bu benim en önemli toplantım" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
