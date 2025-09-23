BM'de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi

Dünya liderleri ABD'deki BM Genel Kurulu'nda bir araya geldi. Toplantıda söz alan liderler, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkatleri çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada "Bütün dünya liderlerine sesleniyorum; gün bugündür, gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür" ifadelerini kullandı.

GAZZE TOPLANTISI

Liderlerin açıklamasının ardından BM'de Gazze konulu toplantıya geçildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTIM"

Trump toplantının açılışında "Bu benim en önemli toplantım" diye konuştu.