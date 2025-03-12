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BM'den El Faşir uyarısı: Sağlık sistemi çökmüş durumda

12.03.2025 15:58
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddet ve yerinden edilmeler nedeniyle Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de sağlık sisteminin çöktüğünü belirtti.

BM'den El Faşir uyarısı: Sağlık sistemi çökmüş durumda

OCHA'dan yapılan açıklamada, "El Faşir'de 200'den fazla sağlık tesisi faaliyetlerini durdurdu. Ayrıca sağlık personeli, temel ilaçlar ve hayat kurtaran malzemeler konusunda da büyük sıkıntı yaşanıyor" denildi.

İnsani yardım ortaklarının tıbbi malzeme sağlamaya çalıştığını kaydeden OCHA, ülkede yaşanan güvensizlik ortamı ve erişim kısıtlamaları nedeniyle bu çabaların engellenmeye devam ettiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki hastane ve sağlık tesislerinin yüzde 70'inden fazlasının artık faaliyette olmadığını ve milyonlarca kişinin sağlık hizmetlerinden yoksun kaldığını belirtti. DSÖ'nün açıklamasında, "Sudan'ın sağlık sistemi de aralıksız saldırı altında. Şubat ayı ortası itibarıyla ülkede çatışmaların artışa geçmesinden bu yana sağlık hizmetlerine yönelik yaklaşık 150 saldırı tespit etmiş bulunuyoruz, ancak gerçek rakam çok daha yüksek olabilir" ifadelerine yer verildi.

OCHA, ülkedeki çatışmaya dahil olan taraflara, hayat kurtarıcı desteğe ihtiyaç duyan kişilere insani yardımın güvenli, sürekli ve zamanında ulaştırılmasını sağlamaları çağrısında bulundu. Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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birleşmiş milletler
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