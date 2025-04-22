BM'den Haiti uyarısı: Geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti’de artan şiddet ve zorunlu göç nedeniyle ülkenin kritik bir eşiğe geldiği uyarısında bulundu. BM Genel Sekreteri’nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, “Haiti, tarihi bir dönüm noktasındadır. Daha önce de belirttiğim gibi, geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Salvador, BM misyonunun sürdürülebilmesi için yeterli ve öngörülebilir fonlara ihtiyaç duyulduğunu aktararak, Güvenlik Konseyi’ne ‘silah ambargosunun uygulanması ve şiddete karışan kişilerin yaptırım listesine alınması’ çağrısı yaptı. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır