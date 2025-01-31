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BM'den Trump'ın göçmenler için Guantanamo'ya 30 bin kişilik kamp planına tepki: "İşkence merkezi olarak hatırlanıyor"

31.01.2025 00:09
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Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilişleri hızlandı. Göçmenler askeri uçaklarla ülkelerine gönderilirken, Birleşmiş Milletler'den ise (BM) ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" Guantanamo Körfezi'nde inşa edilecek 30 bin kişilik bir tesisle gözetim altında tutulmasına ilişkin talimatına tepki geldi. BM Sözcüsü Dujarric, "Guantanamo Körfezi'nin oldukça karanlık bir imajı var. İşkence merkezi olarak hatırlanıyor" dedi.

BM'den Trump'ın göçmenler için Guantanamo'ya 30 bin kişilik kamp planına tepki: "İşkence merkezi olarak hatırlanıyor"

ABD Başkanı Trump'ın kararıyla ülkeye kaçak giren göçmenler sınır dışı edilmeye devam ediyor. Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinden kalkan ve 80 Ekvadorlu göçmeni taşıyan askeri uçağın Guayaquil'deki havaalanına indiği bildirildi. 80 Guatemalalı göçmen, El Paso'daki Fort Bliss tesisinden ABD hava kuvvetlerine ait askeri uçak ile ülkelerine sınır dışı edildi.

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GUANTANAMO KÖRFEZİ'NE TESİS EMRİ

ABD Başkanı Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Guantanamo Körfezi'nde "ülkeye düzensiz giren suçlu göçmenlerin" yerleştirileceği tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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BM'DEN TRUMP'A TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" Guantanamo Körfezi'nde inşa edilecek 30 bin kişilik bir tesisle gözetim altında tutulmasına ilişkin talimatına tepki göstererek, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına tam saygı göstermelidir." açıklamasında bulundu.

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"İŞKENCE MERKEZİ OLARAK HATIRLANIYOR"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin "Hatırlarsanız, Guantanamo Körfezi'nin oldukça karanlık bir imajı var. Çoğu kişi burayı insanlık dışı koşulların bulunduğu bir işkence merkezi olarak hatırlıyor. Başkan Trump'ın Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatına ilişkin BM'nin tepkisi nedir?" sorusunu yanıtladı.

Başkan Trump'ın bu konudaki açıklamalarını gördüklerini belirten Dujarric, bunun gerçekleşme ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Dujarric, BM'nin tutumunun, sorunu "ülke dışına" atmaya çalışan tüm ülkeler için geçerli olduğunu vurgulayarak, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir." dedi. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler (BM)
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