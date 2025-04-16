BM, Haiti'de kötüleşen duruma karşı uyardı

Pope, Haiti'ye düzenlediği ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Haiti'de insani durumun çok kötü olduğuna dikkati çeken Pope, "Durum son aylarda çok çok daha fazla kötüleşti. Halihazırda 1 milyon insan yerinden edilmiş durumda." dedi.

"Haiti'de olanın sadece orayla sınırlı kalmayacağının farkında olmalıyız." uyarısını yapan Pope, daha fazla istikrar ve güvenlik sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

BM verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldürüldü.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır