HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

BM Kurulu'nda duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadı: "Benim de torunlarım var..."

Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un Birleşmiş Milletler (BM) kurulunda konuşma yaparken gözyaşlarına boğulması gündem oldu. Gazze'deki katliamları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Mansur, "Benim de torunlarım var. Bu çocukların aileleri için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum.” şeklinde konuştu.

BM Kurulu'nda duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadı: "Benim de torunlarım var..."
Mustafa Fidan

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Gazze'de Filistinli çocukların hedef alındığı bir soykırımın yaşandığını belirterek uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Mansur'un sözleri, kurulda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"ANNELER ÖLEN ÇOCUKLARINDAN ÖZÜR DİLİYOR"

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Mansur, “Çocuklarının cansız bedenlerine sarılan, saçlarını okşayan, onlarla konuşan ve onlardan özür dileyen annelerin” görüntülerini anlatırken duygusal anlar yaşadı.
thumbs_b_c_98c508089cf2ca0c8d0b8634b6df9640

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: "BENİM DE TORUNLARIM VAR"

Mansur, “Benim de torunlarım var. Bu çocukların aileleri için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum.” dedi.

Gazze’de halkın uzun süredir su, gıda ve ilaçtan yoksun bırakıldığını vurgulayan Mansur, “Bu çok çirkin. Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?” diye sordu.
thumbs_b_c_51c802de37eda2ae9f6d72fcd290edda

İNSANİ YARDIMLAR GAZZE'YE ULAŞIYOR MU?

İsrail’i, Gazze’deki yaşam koşulları tamamen çökmesine rağmen, insani yardımların ulaştırılmasına izin veriyormuş gibi bir algı oluşturmakla suçlayan Mansur, “Eğer İsrail gerçekten yardımların girişini isteseydi, geçişleri açar ve Birleşmiş Milletler ile tam koordinasyon içinde yardımın eksiksiz ve gecikmeden ulaşmasını sağlardı.” ifadelerini kullandı.

Filistin halkının topraklarını terk etmeyeceğini vurgulayan Mansur, “İsrail’in asıl amacı, Filistinlileri öldürerek, aç bırakarak, yok ederek, onları gitmeye zorlamak. Böylece dirençlerini kırıp tamamen ortadan kaldırmak.” dedi.

29 Mayıs 2025
29 Mayıs 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 tahliyeİBB yolsuzluk soruşturmasında 3 tahliye
Adana'da korkutan deprem! AFAD duyurduAdana'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze birleşmiş milletler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

İzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 3 ağır yaralı

İzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 3 ağır yaralı

AFAD duyurdu! Bingöl yine sallandı: Prof. Dr. Görür'den açıklama

AFAD duyurdu! Bingöl yine sallandı: Prof. Dr. Görür'den açıklama

CHP'li vekil duyurdu! Mahkeme, AYM'ye başvuracak

CHP'li vekil duyurdu! Mahkeme, AYM'ye başvuracak

Yeni anayasa çalışmaları için gündem yaratacak iddia

Yeni anayasa çalışmaları için gündem yaratacak iddia

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.