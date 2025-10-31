HABER

Böbrek fonksiyon testi nedir, hangi değerler ölçülür?

Böbrekler insan vücudunun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için son derece önemli görevler üstlenen organdır. Gün içerisinde kanımızı süzerek, vücutta oluşan zararlı atıkları, toksinleri ve fazla sıvıları idrar yoluyla dışarı atarlar. Bu sayede hem kanımızın temiz kalmasını sağlarlar hem de vücudun iç dengesini korurlar. Bu nedenle böbrek sağlığı oldukça önemlidir. Peki, böbrek fonksiyon testi nedir, hangi değerler ölçülür?

Defne Vera Şahin

Böbreklerin düzenli olarak kontrol edilmesi genel sağlığın korunması açısından oldukça önemlidir. Böbrek fonksiyonlarında meydana gelen küçük bozulmalar bile ciddi rahatsızlıklara dönüşebilir. Bu enden erken dönemde fark edilmeleri gerekir. Bunlar arasında bilhassa yüksek tansiyon, diyabet, fazla tuz tüketimi ya da yetersiz su içme gibi durumlar böbrekleri olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden kan testleri ve idrar analizleriyle böbrek sağlığını düzenli aralıklarla kontrol ettirmek büyük fayda sağlar.

Böbrek fonksiyon testi nedir, hangi değerler ölçülür?

Böbrek fonksiyon testleri böbreklerin ne kadar sağlıklı ve verimli çalıştığını anlamak için yapılan birkaç kan ve idrar analizinden oluşur. Bu testler sayesinde böbreklerin vücuttaki görevlerini yerine getirip getirmediğiyle beraber herhangi bir hasar ya da fonksiyon kaybı olup olmadığı değerlendirilir.

İnsan bedeninde önemli görevleri olan böbreklerin düzenli olarak değerlendirilmesi genel sağlık açısından oldukça önemlidir. Böbrek fonksiyon testleri bilhassa erken dönemde fark edilmesi zor hastalıkların tespit edilmesine yardımcı olur. Bu sayede böbrek yetmezliği ya da kronik böbrek hastalığı gibi ciddi sorunlar ortaya çıkmadan önce önlem alınabilir. Böbrek fonksiyon testinde ölçülen değerler şu şekilde sıralanabilir:

1. Kreatinin testi

Kreatinin nedir sorusuna yanıt olarak kas dokularında enerji üretimi esnasında ortaya çıkan bir atık maddedir. Normalde böbrekler tarafından idrarla vücuttan uzaklaştırılır.

Kanda kreatinin düzeyinin yükselmesi böbreklerin bu maddeyi yeterince süzemediği anlamına gelir. Bu da böbrek fonksiyonlarının azalmış olabileceğini gösterir.

2. Üre testi

Üre vücuttaki proteinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan diğer bir atık maddedir. Böbrekler tarafından atıldığından kandaki üre oranı da böbreklerin işlevini gösterir.

Kanda yüksek üre değeri çıkması böbrek yetmezliği, susuzluk, yüksek protein alımı ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda görülebilir.

3. GFR testi

Böbreklerin dakikada ne kadar kan süzebildiğini gösteren en önemli parametrelerden biridir. GFR değeri kreatinin seviyesi, yaş, cinsiyet ve ırk gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanır. Düşük GFR böbrek fonksiyonlarının azaldığına işaret eder. Normal bir yetişkinde GFR genellikle 90 mL/dk/1.73 m² ve üzerinde olması gerekir.

4. İdrar tahlili

İdrarda protein, glikoz, kan ya da enfeksiyon belirtilerinin olup olmadığına bakılır. Bilhassa idrarda protein bulunması böbrek filtrelerinin zarar gördüğünün bir göstergesidir. Bununla beraber idrar yoğunluğu, pH değeri ve mikroskobik inceleme sonuçları da böbreklerin fonksiyonları hakkında bilgi verir.

5. Elektrolit düzeyleri

Böbrekler vücuttaki elektrolit dengesini sağladığı için bu minerallerin kandaki düzeyleri de değerlendirilir. Bunlar arasında özellikle potasyumun yükselmesi ciddi kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğinden yakından takip edilir.

