Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan

Böbrek hastaları için beslenme, en az ilaç tedavisi kadar hayati önem taşıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şehmus Özmen, herkese aynı diyet anlayışının, hastaların yaşam kalitesini düşürüp hastalığı ilerletebildiğini ifade etti.

Böbrek hastalığında beslenme yanlış uygulandığında ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden Prof. Dr. Şehmus Özmen, nefroloji uzmanı ve deneyimli diyetisyen iş birliğiyle hazırlanan kişiye özel beslenme planlarının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Özmen, hastaların sıvı alımı, tuz ve protein tüketimi gibi temel başlıklarda doğru yönlendirilmediğinde, komplikasyon riskinin arttığını söylüyor.

SU VE TUZ DENGESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Böbrek hastalarının beslenmesinin hastadan hastaya değişiklik gösterdiğini belirten Prof. Özmen, “Böbrek hastalarının ilk sorduğu soru genellikle ne yiyip içebilecekleri oluyor. Genel bilgiler bazen hastaların hayatını zorlaştırıyor, hatta gereksiz kısıtlamalara yol açabiliyor. Bu nedenle nefroloji uzmanının ve deneyimli bir diyetisyenin birlikte hazırlayacağı kişiye özel plan hayati önem taşıyor. Özellikle su tüketimi konusunda herkes için geçerli bir miktar yok. Ortalama olarak 2-3 litre civarında sıvı alımını yeterli kabul ediyoruz. Taş hastalarında bu miktar 4-5 litreye çıkabilir, ancak ileri böbrek yetmezliği veya kalp yetmezliği olan hastalarda fazla sıvı alımının zararlı olabilir” şeklinde konuştu.

PROTEİN VE ENERJİ DENGESİNE DİKKAT

Tuz tüketiminin böbrek sağlığı için kritik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özmen, “Günlük önerilen tuz miktarı 5 gram. Ancak Türkiye’de ortalama 15-18 gram tuz tüketiyoruz. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastaların tuzu azaltması gerekiyor. Hazır ürünler, turşu, konserve ve fast food gibi yüksek tuzlu besinlerden kaçınmak önem taşıyor. Proteinler vücudumuz için gerekli temel yapı taşlarıdır. Ancak ileri yaş ve eşlik eden kronik hastalıkları olan böbrek hastalarında miktarın ayarlanması gerekir. Bu nedenle diyetisyen ve nefroloji uzmanının birlikte çalışması şart” ifadelerini kullandı.
BİREYE ÖZEL DİYET HAYAT KURTARABİLİR

Böbrek hastalığı ilerledikçe beslenme gereksinimlerinin değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Özmen, “Kronik böbrek hastalığının farklı evrelerinde potasyum ve fosfor birikimi, asit yükü gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunların yönetimi yanlış diyet uygulamalarıyla zorlaşıyor. Bütün hastalara aynı diyet önerilmesi sık yapılan bir hata. Örneğin tüm sebzeleri haşlayıp tüketmek ileri evre hastalarda gerekli olabilir, ama herkese uygulanması hastaların yaşamını zorlaştırır” diye belirtti.

DİYETİSYEN İLE KOORDİNELİ UYGULAMA ŞART

Prof. Dr. Özmen, son olarak tüm böbrek hastalarına tavsiyesini şöyle özetledi: “Böbrek hastalarının beslenmesi mutlaka nefroloji uzmanının önerisiyle ve deneyimli bir diyetisyen tarafından planlanmalı. Hastanın temel ihtiyaçları, damak zevki ve ek hastalıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan bireye özel plan, hem yaşam kalitesini artırır hem de komplikasyon risklerini azaltır.”

