AK Parti'ye de CHP'ye de kapıyı kapadı! Fatih Erbakan formülüyle açıkladı: "İYİ Parti'yle mümkün olabilir"

Siyasetin en çok konuşulan konuları yine erken seçim ve siyasi ittifak senaryoları. Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 seçimlerini anımsatarak yeni ittifaklara nasıl baktıklarını açıkladı. İttifak kurma formüllerini "Tabanları, söylemleri, ideolojileri birbirine yakın olan partiler bir araya gelirlerse bir sinerji oluşur" şeklinde açıklayan Erbakan'ın İYİ Parti'yle ittifaka kapıyı açık bırakması dikkat çekti.

"PARLAMENTER SİSTEM ŞART DEĞİL"

Fatih Erbakan, Sözcü TVcanlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken savundukları sistemi şöyle açıkladı:

Cumhurbaşkanının partili cumhurbaşkanı olmayacağı, HSK'da, Anayasa Mahkemesi'nde, Yargıtay'da, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki üyelerin belirlenmesinde daha demokratik usullerin geçerli olacağı, iyileştirilmiş başkanlık sistemiveya demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi diyebiliceğimiz bir sistemi aslında savunuyoruz.

Parlamenter sistem değil şart değil. Olabilir de. Çünkü parlamenter sistemde de Milli Görüş iktidar ortağı oldu, koalisyon hükümetleri kurdu. CHP ile beraber Kıbrıs Barış Harekatı zaferi kazanıldı. DP ile 54. Hükümette Cumhuriyet tarihinin en yüksek maaş zamları işçiye, memura, emekliye verildi. Çok başarılı hükümetler oldu. Parlamenter sisteme de bir araç olarak biz görüyoruz ve araç kimin nasıl kullanacağına bağlı olarak faydalı, zararlı olup olmaması değişir. 'İlla parlamenter sisteme dönelim' denilirse ona da çok karşı çıkmayız. Ama bizim önerdiğimiz; madem böyle bir başkanlık sistemine geçildi, bunu en azından iyileştirelim, demokratikleştirelim.

Yani bu haliyle bir başkanlık sistemi rahmetli Erbakan hocamızın söylediği de bu değildi. Bu gerçekten tek adam rejimi dedikleri bir noktaya gitmiş oldu maalesef.

YENİDEN REFAH İTTİFAKA KAPI ARALADI

Erbakan, "İttifaksız bir iktidarlık mümkün mü şu an?" sorusuna yanıt verirken "Biz 2023 seçimleri öncesinde de ifade etmiştik. Birbirine tabanları yakın olan, söylemleri, ideolojileri birbirine yakın olan partiler en azından bir araya gelirlerse bir sinerji oluşur." deyip şöyle devam etti:

O zaman da biz söylemiştik; Gelecek, DEVA, Saadet, İYİ Parti, Yeniden Refah bir araya gelsin. Mesela CHP'nin orada denklemin içerisinde olması bir sinerji oluşturmadı. Çünkü tabanlar, bakış açısı, ideoloji birbirinden farklı. Ama benzeyenler veya yakın olanlar bir araya gelirse bir sinerji oluşabilir.

"İYİ PARTİ'YLE MÜMKÜN OLABİLİR"

Milli Görüş tabanından gelen partiler bir ittifak yapabilirler. Bunu İYİ Parti ile bir ittifak haline getirip 91'deki milliyetçi ve Milli Görüş tabanının bir araya gelmesinin bir benzerini ortaya koymak mümkün olabilir.

- Hiç görüştüğünüz peki İYİ Parti'ye bu konuyu?

İttifak olarak somut olarak görüşmedik ama tabii temaslarımız, görüşmelerimiz oluyor. Genel olarak siyaseti değerlendiriyoruz. Seçime ilişkin birtakım görüşleri paylaşıyoruz ama ittifak yapalım veya şu şekilde yapalım diye bir görüşme henüz olmadı. Seçime yakın zamanda bunlar daha çok netleşir. Yani burada mesele bir sinerji oluşturmak ve 3 ile 5'i topladığınızda 8 değil de 12, 13 yapmasını sağlamak. 91'de olduğu gibi böyle bir adımın Türkiye için faydalı olabileceğini, kutuplaşma siyasetinden Türkiye siyasetini biraz daha kurtaracağını, iki alternatif yerine üçüncü bir alternatifin, üçüncü bir yolun ortaya konulabileceğini düşünüyoruz.

CHP'YE KAPIYI KAPADI

- CHP ile ittifak ya da siyasi bir işbirliği nasıl bakıyorsunuz?

CHP ile de AK Parti gibi herhangi bir ittifakta bulunmamızın faydalı olmayacağını düşünüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi üçüncü bir yolun oluşturulması mümkün olursa, tabanları, seçmenleri birbirine daha yakın olan, söylem olarak birbirine daha yakın olan partilerin bir araya gelmesiyle bir sinerji oluşabileceğini düşünüyoruz. Tabii seçime kadar daha çok zaman var. Tekrardan değerlendirilir, bakılır.

ERKEN SEÇİM İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TARİHİ AÇIKLADI

2027'den önce seçim yapacaklarını pek zannetmiyorum. 2027 sonbaharında yaparsak erken seçim deriz buna, normal zamanından 5 ay önce, 6 ay önce ve Sayın Cumhurbaşkanı da bir kez daha aday olabilir böylece. Ama erken adı altında tam da erken bir seçim değil. 2027'nin sonuna kadar da götürmek isteyeceklerdir. Çünkü anketlerdeki durumlarını görüyorlar. Kendilerini güvende hissetmiyorlar. %50 +1'i alma noktasında ciddi endişeleri var. O nedenle hele ekonomik şartların da bu kadar ağır olduğu, enflasyonun halen daha %40'larda seyrettiği bir noktada seçim yapacaklarını düşünmüyorum.

ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşündüğünü açıklayan Erbakan "Çünkü biz bir kere Sayın Cumhurbaşkanı lehine adaylıktan çekildik. Şimdi bir seçimde daha bir başka isim lehine adaylıktan çekilmemiz siyaseten de mantıken de çok uygun bir davranış olmaz. Bizim aday olmamız gerekir" diye konuştu.