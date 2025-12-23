HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Böcek ailesinin ölümünün ardından bir zehirlenme daha! 5 kişilik aile hastanelik oldu

İçerik devam ediyor

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir ailenin yaşadığı evde meydana gelen olay, zehirlenme şüphesini gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre, evlerini böceklere karşı ilaçlatan 5 kişilik aile, ilaçlamadan bir gün sonra eve girerek temizlik yaptı. Kısa süre sonra aile bireylerinde kusma ve kaşıntı şikayetleri ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aileyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Böcek ailesinin ölümünün ardından bir zehirlenme daha! 5 kişilik aile hastanelik oldu 1

5 KİŞİLİK AİLE BÖCEK İLACINDAN MI ZEHİRLENDİ?

Bu olayın yankıları sürerken, böcek ilacından zehirlenme iddiası Beyoğlu'nda yaşandı. Saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı.

Böcek ailesinin ölümünün ardından bir zehirlenme daha! 5 kişilik aile hastanelik oldu 2

AİLE ÜYELERİ BİR SÜRE SONRA FENALAŞTI İDDİASI

5 kişilik aile ardından içeri girerek evi havalandırıp, temizlik yaptı. Aile üyeleri iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Kusma ve kaşıntı şikayetleri üzerine baba İsmet K.'nin sağlık ekiplerini arayarak olayı anlattı.

Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) olay yerine gelen ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Böcek ailesinin ölümünün ardından bir zehirlenme daha! 5 kişilik aile hastanelik oldu 3

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri binada ve dairede inceleme yaptı. Binadan ve daireden numune alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktıSadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı
Çorum’da yoğun sis etkili olduÇorum’da yoğun sis etkili oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu böcek ilacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.