Böcek ailesinin ölümünün ardından bir zehirlenme daha! 5 kişilik aile hastanelik oldu

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

5 KİŞİLİK AİLE BÖCEK İLACINDAN MI ZEHİRLENDİ?

Bu olayın yankıları sürerken, böcek ilacından zehirlenme iddiası Beyoğlu'nda yaşandı. Saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı.

AİLE ÜYELERİ BİR SÜRE SONRA FENALAŞTI İDDİASI

5 kişilik aile ardından içeri girerek evi havalandırıp, temizlik yaptı. Aile üyeleri iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Kusma ve kaşıntı şikayetleri üzerine baba İsmet K.'nin sağlık ekiplerini arayarak olayı anlattı.

Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) olay yerine gelen ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri binada ve dairede inceleme yaptı. Binadan ve daireden numune alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır