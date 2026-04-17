Bodrum açıklarında facianın eşiğinden dönüldü: 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot, su alarak batma tehlikesi geçirdi. Düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde fiber karinalı lastik bot içerisinden 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayrıca deniz yüzeyinden 5 düzensiz göçmen de sağ olarak kurtarıldı. Bota alınan 4'ü çocuk 30 kişi limana getirildi. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.
