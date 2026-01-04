Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde olumsuzluklara yol açtı.

Gümbet Koyu'nda demirli yaklaşık 13 metrelik yelkenli tekne, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne yan yattı.

Teknede bulunan çeşitli malzemeler denize saçılırken, yelkenlinin hemen yanında bulunan başka bir tekneye dayandığı görüldü.

Hasar alan yelkenli için hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır