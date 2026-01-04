HABER

Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde olumsuzluklara yol açtı.

Gümbet Koyu'nda demirli yaklaşık 13 metrelik yelkenli tekne, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne yan yattı.

Teknede bulunan çeşitli malzemeler denize saçılırken, yelkenlinin hemen yanında bulunan başka bir tekneye dayandığı görüldü.

Hasar alan yelkenli için hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Bodrum
