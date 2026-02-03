HABER

Bodrum’da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde işçilerin barındığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, İslamhaneleri Mahallesi Gürece mevkiinde bulunan işçi konteynerinde çıktı. Konteynerden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bodrum
