Bodrum’da yavru caretta caretta kıyıya vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde telef olan yavru caretta caretta sahile vurdu.

Olay, Torba Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde duran caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağasını fark ederek durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri, yaptıkları kontrolde deniz kaplumbağasının telef olduğunu tespit etti. İlk incelemede, yavru caretta carettanın vücudunun çeşitli bölgelerinde bozulmalar olduğu belirlendi. Ölü deniz kaplumbağasının, gerekli işlemlerin ardından belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.Kaynak: İHA