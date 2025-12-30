HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’da yeni yıl trafiği: "Uzun araç kuyrukları oluştu"

Yeni yıla Muğla’nın Bodrum ilçesinde girmek isteyenler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bodrum’da yeni yıl trafiği: "Uzun araç kuyrukları oluştu"

2026’ya Bodrum’da girmek isteyen tatilciler ve ikinci konut sahipleri, ilçeye gelmeye başladı. Bodrum’da akşam saatlerindeki trafiğe yılbaşı yoğunluğu da eklenince hem ana arterlerde hem de ara sokaklarda trafik yoğunluğu oluştu. Yılbaşı hareketliliği, alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında kendisini hissettirdi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Ortakent Kavşağı civarında uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar yollarda tampon tampona gitmek durumunda kaldı. Trafik yoğunluğunun olduğu kavşaklara polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun trafiği rahatlatmak için müdahalede bulundu.

Bodrum’da yeni yıl trafiği: "Uzun araç kuyrukları oluştu" 1

Bodrum’da yeni yıl trafiği: "Uzun araç kuyrukları oluştu" 2

Bodrum’da yeni yıl trafiği: "Uzun araç kuyrukları oluştu" 3

Bodrum’da yeni yıl trafiği: "Uzun araç kuyrukları oluştu" 4

Bodrum’da yeni yıl trafiği: "Uzun araç kuyrukları oluştu" 5

Bodrum’da yeni yıl trafiği: "Uzun araç kuyrukları oluştu" 6Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karlı havada Dicle Nehri’ne daldıKarlı havada Dicle Nehri’ne daldı
2025’te sinemaya 316 milyon 674 bin tl destek sağlandı2025’te sinemaya 316 milyon 674 bin tl destek sağlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.