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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan diploma yırtma olayı büyük ses getirdi. Sosyoloji bölümünden 'Yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, "Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım” diyerek diplomasını yırtmıştı. Dörücü'nün şafak operasyonuyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde bir öğrencinin diplomasını yırtması organizasyona damga vurmuştu. Sosyoloji bölümünden mezun olan Doruk Dörücü'nün aldığı diplomasını yırttığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı 1

DİPLOMASINI YIRTTI

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermiş, diplomasını yırtarak 'Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım' açıklamasında bulunmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı 2

ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

Avukat Mehmet Can Seyhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Doruk Dörücü gözaltına alındı. Avukat Seyhan paylaşımında 'Arkadaşımız Doruk Dörücü var olan diplomasını yırtmak suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındı' ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı 3

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi diploma mezuniyet
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