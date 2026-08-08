Bölgede tansiyon yükseldi! İran'dan yeni şartlar geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıklaması sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

İRAN'DA HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu belirtti. Zülkadr, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"ABD DAVRANIŞINI DÜZELTENE KADAR AÇILMAYACAK"

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu dile getiren Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak." ifadelerini kullandı.

YENİ ŞARTLAR AÇIKLANDI

Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin "İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi" gerektiğini belirtti.

İranlı yetkili, ayrıca ABD'nin Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi, İran'ı tehdit etmemesi ve "İran milletinin mukaddesatına hakaret etmemesi" şartlarını da öne sürdü.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır