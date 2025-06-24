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Bölgedeki çatışma sonrası iptal edilmişti... Türk Hava Yolları (THY) o ülkeye uçuşları yeniden başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), İran ile İsrail arasında başlayan çatışmalar sonrası durdurulan Irak seferlerine Çarşamba günü itibariyle yeniden başlanacağını duyurdu.

Bölgedeki çatışma sonrası iptal edilmişti... Türk Hava Yolları (THY) o ülkeye uçuşları yeniden başlatıyor
Mustafa Fidan

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in İran'a saldırısıyla beraber İran ve Irak da dahil bölge ülkelere uçuşları iptal etmişti. Yakşalık iki haftadır yapılamayan Irak uçuşlarıyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'den açıklama geldi.

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BİLAL EKŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan THY Genel Müdürü Ekşi, çarşamba günü itibariyle Irak uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu. Ekşi, uçuşların hem Irak merkezi önetimi Bağdat'a hem de Irak bölgesel yönetimi merkezi Erbil'e olacak şekilde planlandığını ifade etti.
Bilal-Eksi

"ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYORUZ"

X platformundan yaptığı paylaşımda Ekşi, şu ifadelerle yeni gelişmeyi duyurdu; "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz"

SAVAŞIN İLK GÜNLERİYLE BERABER BİRÇOK UÇUŞ İPTAL EDİLMİŞTİ

13 Haziran 2025 tarihinde İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan, İran'ın da karşılık vermesiyle devam eden savaşa ABD bombardıman uçaklarıyla dahil oldu. Ortadoğu'da her dakika tırmanan gerilim hava trafiğini aksatırken, dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları'nı da vurdu. THY'nin bazı uçakları savaşın ilk günlerinde İran ve Irak'ta mahsur kalırken, bu akşamki saldırılar nedeniyle THY'nin Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maska seferleri iptal edildi.

24 Haziran 2025
24 Haziran 2025

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THY Türk Hava Yolları Bağdat Irak Erbil thy
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