'Bölgesel savaş' sesleri yükseliyor, dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

İsrail bu sabah karşı İran hedeflerini peş peşe vurdu. 100'den fazla hedefin vurulduğu opersyonun adını 'Yükselen Aslan' olarak duyuran İsrail, bunun bir başlangıç olduğunu duyurdu. İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü saldırılarda, İran'ın nükleer bilim adamları da hedef alındı.

İran cephesinden peş peşe 'intikam' mesajları gelirken, bölge ülkeler de alarma geçti. İran 'kırmızı intikam' bayrağını göndere çekerken, bölgesel savaş sesleri de iyiden iyiye yükseliyor.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in İran'a yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi. Bakanlık, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." dedi.

DÜNYA ÜLKELERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Başta bölge ülkeler olmak üzere tüm dünyada ise endişe hakim. Bazı ülkeler saldırılar sonrası hava saldırılarını kapatarak itidal çağrıları yaparken, bazı ülkeler ise tarafını açık açık belli etmeye başladı. 'Bölgesel savaş sesleri iyiden iyiye yükselmeye başlarken, dünya ülkeleri taraf olarak yavaş yavaş adeta ikiye bölünüyor.

İşte ülke ülke gelen o açıklamalar;

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Canberra'nın artan tansiyonla ilgili "endişelendiğini" söyledi. Tüm tarafları diyaloğa ve diplomasiye öncelik vermeye çağırdı ve şöyle dedi: "Bu, zaten istikrarsız olan bir bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıyor"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "BM Şartı'na ve uluslararası hukukun temel ilkelerine açıkça aykırı olan" İsrail saldırılarını kınadığını söyledi. Bakanlık şunları söyledi: "Pakistan, İran halkıyla kararlı bir dayanışma içindedir."

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Orta Doğu'da istikrar öncelik olmalı ve gerilimi azaltmak için ortaklarla görüşüyoruz" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkenin "nükleer tesislere yönelik saldırılarla ilgili raporlar da dahil olmak üzere yaşananları yakından izlediğini" söyledi ve her iki tarafı da çatışmadan kaçınmaya çağırdı. Hindistan hem İsrail hem de İran ile "yakın ve dostça" ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in İsrail'in İran'a saldırısının getirebileceği "ağır sonuçlar" konusunda "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Çin, İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir ihlale karşı çıkıyor ve gerginliği tırmandıran veya çatışmayı genişleten eylemlere karşı çıkıyor. Bölgedeki gerginliğin aniden yeniden canlanması kimsenin çıkarına değil" dedi.

Almanya, İsrail'in varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkını bir kez daha vurguluyoruz.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Tokyo'da yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını kınadı ve taraflara itidal çağrısında bulundu.

Orta Doğu'daki barış ve istikrarın Japonya için son derece önemli olduğunu vurgulayan, Japon Dışişleri Bakanı, "Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye ve gerginliği düşürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ise İsrail'i destekler açıklamalarda bulundu. Ayrıca Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail uçaklarına açtığı da iddia ediliyor.

Orta Doğu'da yaşananların ardından gözlerin çevrildiği ABD'den de açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalının baş siyasi sunucusu Bret Baier'a İsrail'in İran'a saldırılar düzenleyeceğinden önceden haberdar olduğunu söyledi.

Trump "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." diye konuştu.

2020 yılında İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri, saldırıyı "en güçlü şekilde" kınadı.

İsrailli yetkililer tarafından Hamas'ı desteklemekle suçlanan Katar, İsrail'in saldırısını "İran'ın egemenliğinin ve güvenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Washington ile Tahran arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Umman, İsrail'in saldırısını kınayarak, saldırının "pervasızca" olduğunu ve nükleer müzakereler için "son derece hassas bir zamanda" gerçekleştirildiğini söyledi.

İran'ın ülkesi üzerinde onlarca yıldır kurduğu etkiyi azaltarak egemenliğini tesis etmeye çalışan Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, "tehlikeli İsrail saldırganlığını" "şiddetle" kınadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ile İran arasında ciddi şekilde tırmanan gerilimden endişe duyduğunu ve bunu kınadığını vurguladı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "Rusya gerilimin keskin şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor" dedi.