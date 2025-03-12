Bolu Belediyesi'nde 'yangın raporu' tartışması! Fiyatı dudak uçuklattı... Özcan, Kartalkaya'daki otel yangını üzerinden savundu

21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye kaybettiği canlarına ağlarken, yangının ardından çıkan yetki tartışmaları uzun süre devam etmişti.

YANGIN RAPORU 1 MİLYON LİRA KARŞILIĞINDA VERİLECEK

Yetki durumu hala tam olarak netleşmezken, Bolu Belediyesi'nden dikkat çeken bir karar çıktı. Bolu Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, Başkan Tanju Özcan Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 2025 yılı gelir tarifesi kapsamında, itfaiye müdürlüğüne ait ücretlendirme tablosunda değişiklik yapıldı. Karara göre, Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere itfaiye yangın raporunu 1 milyon lira karşılığında verecek.

NADİ OKUR'DAN KARARA TEPKİ

Yangın raporu için belirlenen 1 milyon liralık ücret, AK Parti'li Meclis Üyesi Nadi Okur'un tepkisine neden oldu. Okur, bu ücretin kabul edilemez olduğunu belirterek, 10 yataklı bir işletmeyle 100 yatak kapasiteli bir tesisin aynı ücreti ödemesinin adil olmadığını vurguladı.

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Belediye Başkanı Tanju Özcan ise mücavir alan dışındaki işletmelerin yangın raporu talep etmesi halinde bu ücretin uygulanacağını belirtti. Özcan, "Biz yangın yeterlilik verilmesi konusunda tekel değiliz. Belediye sınırları içerisinde böyle bir talep olursa yerine getiririz. Belediye mücavir sahası dışında bir yangın hadisesi yaşadık. Örneğin, mücavir saha dışında olan Kartalkaya'daki otel bizden yangın uygunluk raporu istiyor, vermiyoruz. Arkadaşlarımız uygun raporu vermediği halde içeride, tutuklu" dedi.

"ÜCRETİMİZİ FAZLA BULAN MÜCAVİR SAHA DIŞINDAKİ İŞLETMELER DİĞER BELEDİYELERDEN TALEPTE BULUNABİLİRLER"

Özcan açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Burada ruhsatı sen vermemişsin, buralarda herhangi bir tadilat yapılmış mı, haberin olmayacak. Sen burayı denetim yetkisine sahip olmayacaksın. Ondan sonra Bolu Belediyesinden hesabını sormaya kalkacaksın. O zaman bizden hesap sorulacaksa, bizden böyle bir şey talep ediyorsan 'Biz vermeyiz' demiyoruz. Şu anda Bolu Belediyesi dışında 11 itfaiye müdürlüğü daha var. Ücretimizi fazla bulan mücavir saha dışındaki işletmeler gidip diğer belediyelerden talepte bulunabilirler. Bu konuda yasal engel bulunmamaktadır"

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda, itfaiye yangın raporunun ücreti 1 milyon lira olarak belirlendi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır